Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах

Экс-работник крупного маркетплейса Николай Старцев из Екатеринбурга решил рассказать, почему клиентам приходят бракованные товары. Как сообщает он порталу Е1.RU, поставщики на продажу отправляют целый товар, однако во время сборки с ним не церемонятся кладовщики.

«Согнуть то, что сгибать нельзя, или же бросить стеклянную вещь —это в порядке вещей. «Вы когда-нибудь видел гнутую гирю или сложенный пополам телевизор? Я видел!»», — сказал мужчина.

В итоге поставщикам возвращается назад бракованный товар. Также экс-сотрудник маркетплейса отметил, что на поток на складе поставлена подмена товаров. Вместо дорогой обуви человек может получить обноски, а брендовое платье окажется вонючим, поношенным, грязным. Николай своими глазами видел детскую обувь, в которой выросло не одно поколение.

При этом менеджеры пунктов выдачи наказываются штрафами за испорченный товар и негативные комментарии от клиентов.