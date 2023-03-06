Худшие подарки на Женский день 8 Марта назвали жительницы Екатеринбурга

Жительницы Екатеринбурга назвали худшие подарки на Женский день 8 Марта. На первом месте оказался одинокий тюльпан в целлофане. На второй строчке расположилась дешевая косметика (маски для лица и гели для душа).

По словам екатеринбурженки Анны, один завернутый в целлофан тюльпан – самый ужасный для нее подарок. С мнением местной жительницы согласились большинство опрошенных девушек.

Опрос показала, что на втором месте в ТОП раздражающих подарков оказалась бюджетная косметика – это дешевые гели для душа и шампуни, маски для лица и тому подобное.

На третьем – передаренные вещи, кухонные полотенца и иные принадлежности для кухни. Мягкие игрушки и статуэтки в качестве подарка на праздник многие жительницы Екатеринбурга тоже считают не очень удачной идеей.