РБК: Представитель немецкой компании пояснил двухчасовое пребывание в Москве самолета из ФРГ

В немецкой авиакомпании FAI rent-a-jet рассказали о прилёте в Москву частного самолёта Bombardier Challenger 604, который приземлился в аэропорту Внуково в минувшую субботу, 4 марта. О прилёте джета из ФРГ в Россию вопреки санкциям ранее сообщили СМИ.

По информации представителя германской авиакомпании, это санитарный рейс, поэтому на него запреты на полёты из ЕС в РФ не распространяются. Компания не раскрыла сведения о пассажирах, находящихся на борту, сославшись на "законы о защите права пациентов", пишет РБК.

Ранее сообщалось, что воздушное судно вылетело из Франкфурта-на-Майне и приземлилось во Внуково 4 марта. Пробыл джет там два часа и затем сразу же вылетел обратно. В РФ борт попал через латвийское воздушное пространство.

Напомним также, что в ЕС ввёли запреты на полёты в Россию. РФ в свой черед тоже закрыла воздушное пространство для перевозчиков Запада.