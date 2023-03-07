В Екатеринбурге в магазине косметики «Золотое яблоко» выстроились гигантские очереди

Вечером в понедельник, 6 марта, возле магазина «Золотое яблоко» на Пассаже в Екатеринбурге выстроились гигантские очереди. По словам местной жительницы Анны, в каждой ложе стоит по 20-30 человек.

Конца этому не видно! Люди даже шутят: «Что теперь делать — ставить в очередь купоны?, - отмечает девушка.

По словам Анны, многие желают приобрести подарочные сертификаты, что занимает много времени.

Самые предприимчивые мужчины покупают сертификаты. На кассе их красиво упаковывают. Это занимает очень много времени, — добавила местная жительница.

В службе по связям с общественностью «Золотое яблоко» подтвердили, что огромные очереди связаны с грядущим Женским праздником и добавили, что 7 и 8 марта очереди могут увеличится.

Отметим, Золотое яблоко — это российская торговая сеть по продаже парфюмерии и косметики. Она занимает второе место по товарообороту в сегменте. Главный офис корпорации находится в Екатеринбурге.