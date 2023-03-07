Зарплату мобилизованного из Свердловской области 2 месяца переводили его полному тезке

Мобилизованный из Свердловской области 2 месяца не получал денежного довольствия. Лишь после вмешательство депутата ГД Максима Иванова получателя денег удалось найти, хотя сами средства пока что не возвращены.

По предварительным данным, денежное довольствие перечисляли тёзке военного в другой регион и банк. Мужчина тоже мобилизован.

После прибытия в воинскую часть, свердловчанин подал необходимые документы, включая реквизиты счёта в банке. Но переводы переслали в другой банк, где у бойца не было счетов.

А вот инстанции проблемы мужчины, который пытается найти правду, совершенно не волнуют. С жалобой военный обратился в расчётный центр. Оттуда уральца снова отправили в банк. В банке сказали, что такого не могло произойти и в очередной раз мужчине, который находится на фронте, посоветовали пойти в ЕРЦ.

Депутат Иванов пообещал помочь жителю свердловской области вернуть заработанные деньги.