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Желающий предотвратить смерть отца физик Рональд Маллет открыл принцип перемещений в прошлое

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Желающий предотвратить смерть отца физик Рональд Маллет открыл принцип перемещений в прошлое
Наука и техника
Фото из открытых источников

Недавно знаменитый астрофизик заявил, что ему удалось раскрыть код путешествия во времени. Отец Рональда Маллета умер, когда тому исполнилось 10 лет. С тех пор ученый делает все возможное, чтобы найти способ вновь увидеть своего родного человека.

По словам профессора Университета Коннектикута, благодаря вращающимся лазерам теоретически можно "скрутить ткань" пространства-времени и создать особую петлю, которая позволяет путешествовать в прошлое.

Изначально мужчина держал свои догадки в тайне. Он опасался, что его слова не воспримут всерьёз. По мнению словам 77-летнего физика, главная проблема - найти «физический и реалистичный способ переместиться во времени.

Несмотря на то, что построенная астрофизиком теоретическая «машина времени» работает, для начала работы устройство должно иметь размер масштабов вселенной, а это невозможно.

Но изобретатель не останавливается. Рональд надеется, что его изучения помогут изобрести новую технологию, которая с точностью предскажет стихийные бедствия, в том числе цунами и землетрясения.

   

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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