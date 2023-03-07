Желающий предотвратить смерть отца физик Рональд Маллет открыл принцип перемещений в прошлое

Недавно знаменитый астрофизик заявил, что ему удалось раскрыть код путешествия во времени. Отец Рональда Маллета умер, когда тому исполнилось 10 лет. С тех пор ученый делает все возможное, чтобы найти способ вновь увидеть своего родного человека.

По словам профессора Университета Коннектикута, благодаря вращающимся лазерам теоретически можно "скрутить ткань" пространства-времени и создать особую петлю, которая позволяет путешествовать в прошлое.

Изначально мужчина держал свои догадки в тайне. Он опасался, что его слова не воспримут всерьёз. По мнению словам 77-летнего физика, главная проблема - найти «физический и реалистичный способ переместиться во времени.

Несмотря на то, что построенная астрофизиком теоретическая «машина времени» работает, для начала работы устройство должно иметь размер масштабов вселенной, а это невозможно.

Но изобретатель не останавливается. Рональд надеется, что его изучения помогут изобрести новую технологию, которая с точностью предскажет стихийные бедствия, в том числе цунами и землетрясения.