DE: британский спецназ проводит секретные операции на черном рынке оружия по снабжению Украины

Британский спецназ, разведслужба и МИД Великобритании проводят секретные операции по всему миру, чтобы обеспечить Украину вооружением. Об этом сообщает издание «Express» со ссылкой на источники.

«Первоклассная команда солдат британского спецназа ведет тайную гонку со временем, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами», — отмечается в публикации.

Поисками вооружения занимаются военные из Особой воздушной службы в сопровождении сотрудников разведки и чиновников МИД. Они ездят по различным странам, чтобы обеспечить поставки снарядов для гаубиц калибром в 122 мм советского производства. Британцы уже побывали с этой целью в Анголе, Египте, Иордании, Казахстане, Вьетнаме.

При этом они закупают боеприпасы за наличные деньги, выдавая за покупателей оружия. Информации о том, сколько успешных сделок уже завершено, нет.

Отметим, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также готовят на своих полигонах украинских военных.