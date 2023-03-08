Свердловские коммунисты подключили прокуратуру к борьбе с РЭК

Представители фракции КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области обратились в прокуратуру с просьбой подать в суд на РЭК (Региональная энергетическая комиссия) за отмену ночного тарифа на электричество, который в регионе действовал круглосуточно по выходным и праздничным дням.

Коммунисты настаивают на отмене постановления от 19 января 2023 года. Из него следует, что выгодный ночной тариф в выходные и праздничные дни будет действовать ночью. Это стало главной причиной неразберихи с работой счетчиков. В КПРФ утверждают, что данная ситуация в области регулирования тарифов на свет, учитывая решение комиссии, "спровоцировала фактическое повышение индекса изменения размера платы, вносимой гражданами Свердловской области за набор коммунальных услуг более чем на 9%. а это в свою очередь нарушает установленные правительством нормы".