Yandex.RTB

Свердловские коммунисты подключили прокуратуру к борьбе с РЭК

Image 16+
Свердловские коммунисты подключили прокуратуру к борьбе с РЭК
В России
Фото из открытых источников

Представители фракции КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области обратились в прокуратуру с просьбой подать в суд на РЭК (Региональная энергетическая комиссия) за отмену ночного тарифа на электричество, который в регионе действовал круглосуточно по выходным и праздничным дням.

Коммунисты настаивают на отмене постановления от 19 января 2023 года. Из него следует, что выгодный ночной тариф в выходные и праздничные дни будет действовать ночью. Это стало главной причиной неразберихи с работой счетчиков. В КПРФ утверждают, что данная ситуация в области регулирования тарифов на свет, учитывая решение комиссии, "спровоцировала фактическое повышение индекса изменения размера платы, вносимой гражданами Свердловской области за набор коммунальных услуг более чем на 9%. а это в свою очередь нарушает установленные правительством нормы".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Свердловские коммунисты подключили прокуратуру к борьбе с РЭК

Сегодня, 16:34

Зарплату мобилизованного из Свердловской области 2 месяца переводили его полному тезке

Вчера, 12:20

В Екатеринбурге в магазине косметики «Золотое яблоко» выстроились гигантские очереди

Вчера, 09:23

Екатеринбуржцы просят вернуть им скидку на электричество в выходные

Вчера, 09:16

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов

6-03-2023, 21:20

РБК: Представитель немецкой компании пояснил двухчасовое пребывание в Москве самолета из ФРГ

6-03-2023, 20:45

Худшие подарки на Женский день 8 Марта назвали жительницы Екатеринбурга

6-03-2023, 18:50

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области

6-03-2023, 18:37

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни

5-03-2023, 11:59

8-летний Сережа Данилюк из Екатеринбурга открыл производство маскировочных сетей для бойцов СВО

5-03-2023, 11:49

Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах

5-03-2023, 11:35

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека

3-03-2023, 11:24

В Свердловской области семья участника СВО три месяца не получала никаких выплат

3-03-2023, 09:53

Омбудсмен Свердловской области заявила о неготовности региона ко второй волне частичной мобилизации

2-03-2023, 13:17

Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области

1-03-2023, 12:45

E1.RU: жителям Екатеринбурга стали рассылать предупреждения о заражении питьевой воды холерой

1-03-2023, 12:44

Названы категории свердловчан, которым положены скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ

1-03-2023, 12:16

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале

1-03-2023, 11:52

Небо над Петербургом могли закрыть из-за «смоделированного объекта»

28-02-2023, 13:16

Источник «Фонтанки» в Минобороны РФ подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО

28-02-2023, 13:08

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 6-03-2023, 10:37

«На игле»: Ученые из РФ говорят о вреде вакцинации от коронавируса COVID-19

В русском научном официальном журнале "Вестник новых медицинских технологий" впервые появилась статья. Ее авторы ставят под сомнение целесообразность

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
  • Вчера, 19:37

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области
  • 6-03-2023, 18:37

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области

Стало известно кем и почему была повышена стоимость жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области. В этом году свердловчане узнали, что их

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
  • Вчера, 19:37

5 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для

Составлен список 7 российских сериалов, за которые не стыдно
  • Сегодня, 15:51

Составлен список 7 российских сериалов, за которые не стыдно

Названы 7 новых российских телесериалов, за которые не стыдно. В подборке разнообразные ленты — от анимации до биографических мелодрам. 1. «Король и

Продюсер РФ Пригожин считает диверсией участие Лободы и Приходько в российских конкурсах
  • Сегодня, 08:40

Продюсер РФ Пригожин считает диверсией участие Лободы и Приходько в российских конкурсах

Иосиф Пригожин считает диверсией против РФ то, что ранее украинские звезды были в фаворе у федеральных телеканалов. В связи с этим продюсер вспомнил

Новости партнеров
Новости партнеров
Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами
  • Вчера, 08:52

Паразитолог Морозов проинформировал граждан РФ о бесполезности борьбы с некоторыми гельминтами

Какие паразиты поселяются в организме граждан РФ и почему это может происходить, рассказал паразитолог Евгений Морозов. По словам профессора

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов
  • 6-03-2023, 21:20

В зоне спецоперации на Украине погиб 30-летний мобилизованный уралец Андрей Арестов

В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом

Чернышев пропал из ледовых шоу Навки после выписки актрисы Заворотнюк из онкологической клиники
  • 6-03-2023, 16:33

Чернышев пропал из ледовых шоу Навки после выписки актрисы Заворотнюк из онкологической клиники

Поклонников Анастасии Заворотнюк насторожили некоторые факты. Фанаты обратили внимание на, что актриса вернулась домой из онкологической больницы,

Екатеринбуржцы просят вернуть им скидку на электричество в выходные
  • Вчера, 09:16

Екатеринбуржцы просят вернуть им скидку на электричество в выходные

Жители Екатеринбурга просят вернуть им скидку на электричество в выходные и праздничные дни. Дело в том, что в начале года по решению РЭК граждан