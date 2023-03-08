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Ученые рассказали, сможет ли человечество сейчас жить под землей

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Ученые рассказали, сможет ли человечество сейчас жить под землей
Наука и техника
Фото из открытых источников

Специалисты задумываются о том, можно ли современному человеку жить под землей. При наступлении катастрофы  нужно будет искать новое место для жизни. Космос пока что для этих целей не подготовлен. Ученые заявили, о чем нужно позаботиться людям, чтобы перебраться под землю.

Прежде всего надо позаботиться о источниках энергии. Оптимальным вариантом является использование недра планеты. Второй фактор - наличие воды. Старые источники будут недоступны, хотя под землей находится немало естественных резервуаров. Еще одним немаловажным моментом является наличие продовольствия. Под землю можно взять животных, которые будут размножаться и служить пищей. Для овощей создадут гидропонные сады.

Канализация - еще одна проблема. Сточные воды отрицательно влияют на здоровье. Теоретически можно создать систему вентиляции и вывода отходов наружу в моря или океаны. Самый важный вопрос - отсутствие солнечного света, хотя его тоже можно заменить искусственным. В общем, вероятность жизни под землей экспертами оценивается как 50/50.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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