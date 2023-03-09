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Митрополит Екатеринбургский Евгений допустил телесные наказания детей в воспитательных целях

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Митрополит Екатеринбургский Евгений допустил телесные наказания детей в воспитательных целях
В России
Фото из открытых источников

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений решил высказать свое мнение касательно возможного применения телесных наказаний детей в воспитательных целях. Как он считает, в некоторых случаях рукоприкладство даже необходимо для подготовки детей к взрослой жизни.

Однако Митрополит заявил, что телесные наказания эффективны не всегда. Очень часто они приводят к вреду. Евгений не считает, что надо целиком и полностью исключить физическое воздействие на ребенка. Он отметил, что наказание должно быть справедливым и направленным прежде всего на воспитание позитивных качеств, а не на вымещение родительского негатива.

Митрополит высказал мнение в своем Телеграм-канале. Он ответил на вопрос о том, как духовенство Русской Церкви относится к телесному наказанию детей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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