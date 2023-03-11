Во Франции протестные митинги против пенсионной реформы

Французские телевизионные каналы сообщают, что в государстве сегодня, 11 марта, продолжаются массовые протестные митинги в разных населенных пунктах против проекта пенсионной реформы, который изучается в законодательном органе. Сообщается, что демонстрации уже развернулись в городах Тулон, Тулуза, Лорьян, Ницца и других. Также сообщается, что в столице Франции тоже запланированы митинги.

Участники демонстраций выступают против принятия проекта закона пенсионной реформы, один из пунктов которой – повышение возраста, с которого начинается выплата пенсий, до 64 лет. За последние несколько месяцев уже состоялось несколько массовых протестных митингов против этой реформы.