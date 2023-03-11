Yandex.RTB

Во Франции протестные митинги против пенсионной реформы

Image 16+
Во Франции протестные митинги против пенсионной реформы
В Мире
Фото из открытых источников

Французские телевизионные каналы сообщают, что в государстве сегодня, 11 марта, продолжаются массовые протестные митинги в разных населенных пунктах против проекта пенсионной реформы, который изучается в законодательном органе. Сообщается, что демонстрации уже развернулись в городах Тулон, Тулуза, Лорьян, Ницца и других. Также сообщается, что в столице Франции тоже запланированы митинги.

Участники демонстраций выступают против принятия проекта закона пенсионной реформы, один из пунктов которой – повышение возраста, с которого начинается выплата пенсий, до 64 лет. За последние несколько месяцев уже состоялось несколько массовых протестных митингов против этой реформы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Во Франции протестные митинги против пенсионной реформы

Сегодня, 18:08

В Бельгии запрещается TikTok в государственных учреждениях

Сегодня, 10:13

Стоимость газа возросла

Вчера, 17:48

Разведка США сделала доклад о ядерном арсенале РФ

9-03-2023, 11:58

DE: британский спецназ проводит секретные операции на черном рынке оружия по снабжению Украины

8-03-2023, 15:18

«The Economist»: поток западного оружия в Украину превратился из ручейка в реку перед наступлением ВСУ

8-03-2023, 14:43

Ардзинба сделал заявление о целях политического руководства США в Грузии

8-03-2023, 14:08

People: американец промывал нос водой из-под крана и умер от амебного менингоэнцефалита

7-03-2023, 19:27

Журналисты выразили мнение о кандидате на должность секретаря НАТО

7-03-2023, 12:18

Китайские журналисты рассказали о некоторых аспектах отношений между РФ и Японией

6-03-2023, 10:38

Эксперт Маслов выразил мнение о сотрудничестве Австралии с Китаем и США

5-03-2023, 18:53

Байден неожиданно ушел от журналистов

5-03-2023, 13:58

Китай обозначил позицию по Тайваню

5-03-2023, 10:58

Гросси сделал заявление, что рассчитывает на сотрудничество с Ираном

4-03-2023, 19:23

Тимонин выразил мнение о закупках ЕС сжиженного природного газа

4-03-2023, 11:38

Политолог Киреев выразил мнение об инициативах по реформе в ООН

3-03-2023, 18:38

Гагаузский депутат выразил мнение о вступлении Молдавии в ЕС

3-03-2023, 09:18

Ган сделал заявление о дипломатической позиции Китая

2-03-2023, 19:43

Китайские СМИ пишут о позиции ЕС по отношению к Китаю

2-03-2023, 08:23

Американский журналист взял интервью у жителей Крыма

1-03-2023, 09:03

«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека
  • Вчера, 11:34

«ВН»: Специалисты Владимирской области рассказали, как избежать болезни почек у человека

О том, как определить проблемы с почками на ранней стадии, рассказали врачи-урологи Владимирской области. Серьёзные болезни почек могут протекать

Профессор Зайцев рассказал, как коронавирус повлиял на легкие переболевших пациентов
  • 8-03-2023, 20:32

Профессор Зайцев рассказал, как коронавирус повлиял на легкие переболевших пациентов

У большинства пациентов, которые переболели COVID-19, отсутствует любые необратимые поражения легких, в том числе фиброз. Об этом сообщил профессор

«ИноСМИ»: Перечислены 10 опасных заболеваний, от которых защищает употребение кофе
  • 8-03-2023, 20:45

«ИноСМИ»: Перечислены 10 опасных заболеваний, от которых защищает употребение кофе

Как известно, умеренное употребление кофе (три-четыре чашки в день) связано с увеличением продолжительности человеческой жизни. Согласно результатам

«Woman.ru»: последнее видео с Романом Костомаровым, от которого наворачиваются слезы
  • Сегодня, 11:40

«Woman.ru»: последнее видео с Романом Костомаровым, от которого наворачиваются слезы

Поклонники обсуждают последнее выступление Романа Костомарова и Валерии Ланской на "Ледниковом периоде". Номер пары не смог никого оставить

Заплаканная Хаматова прилетела в Грузию устраиваться в театр Тбилиси
  • Вчера, 09:57

Заплаканная Хаматова прилетела в Грузию устраиваться в театр Тбилиси

Год назад Чулпан Хаматова уехала из РФ в Латвию. Но творчески реализоваться там не получилось. Теперь выступать она планирует со сцены театра в

Актер Михайлов раскритиковал антироссийскую позицию актеров Смольянинова и Хаматовой
  • Вчера, 09:19

Актер Михайлов раскритиковал антироссийскую позицию актеров Смольянинова и Хаматовой

Звезда советского кинофильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов на съёмках для YouTube-канала Михаила Шахназарова высказался об артистах Чулпан

Новости партнеров
Новости партнеров
Миронова проинформировала, что шансы на жизнь в РФ все еще зависят от места регистрации человека
  • 9-03-2023, 09:23

Миронова проинформировала, что шансы на жизнь в РФ все еще зависят от места регистрации человека

В России прописка является распорядителем жизни и смерти, поскольку именно от нее зависит получение квалифицированной медицинской помощи,

Врач назвал главные продукты, которые препятствуют похудению
  • Вчера, 11:27

Врач назвал главные продукты, которые препятствуют похудению

Врач-эндокринолог Арсений Русанов назвал продукты, которые препятствуют похудению. По его словам, главная задача в борьбе с лишним весом - создание

Врач-онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности микроволновых печей
  • 9-03-2023, 09:13

Врач-онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности микроволновых печей

Как заявил кандидат медицинских наук, врач-онколог Иван Карасев, качественная и правильно работающая микроволновка безопасна для здоровья человека.

Проблемы с доступом к наличной оплате парковки в Петербурге будут решать в судебном порядке
  • Вчера, 11:36

Проблемы с доступом к наличной оплате парковки в Петербурге будут решать в судебном порядке

В действующей системе оплаты парковки в центральных районах Петербурга есть серьезная недоработка. Горожане не могут оплатить «стоянку» наличными в