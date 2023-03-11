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Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова

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Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова
В России
Фото из открытых источников

По словам профессора кафедры русского языка УрФУ Марии Рут, запретить в стране иностранные слова невозможно, поскольку русский язык более чем на 50% состоит из них. Филолог из Екатеринбурга отмечает, что ни один язык в мире без заимствований не обходится. Они сильно вживаются в любой язык.

Мы постепенно привыкаем к этим словам, они адаптируются в русском языке, человек начинает их склонять, хотя в иностранном языке они не склоняются. Немного меняем фонетический строй и такие слова сами незаметно и постепенно входят в наш родной язык, когда общаемся с представителями иных народов, заключаем экономические договоры или ведем торговлю.

Это является естественным процессом, утверждает профессор. Нельзя человека насильно заставить употреблять либо же не употреблять иностранные слова. Филолог добавила, что нельзя придумать что-либо, язык не любит фантазеров, а любит своих жильцов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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