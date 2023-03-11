В екатеринбургских магазинах сети «Магнит» не хватает людей

В магазинах розничной сети «Магнит» в Екатеринбурге катастрофически не хватает сотрудников. Такую информацию предоставил один из продавцов.

О нехватке персонала в торговых точках данной сети сообщают многие жители города. Люди жалуются на огромные очереди у касс.

Представитель «Магнита» подтвердил эту информацию. Он добавил, что ситуация с персоналом пока что не критичная, отметив, что у компании в области есть 400 магазинов, а подбор персонала происходит постоянно. Это никак не сказывается на работе тех или иных торговых точек.

На сайтах по поиску работы висит около 270 вакансий от «Магнита». Работникам обещают платить примерно 37 300 рублей и больше, а продавцы за свою работу получат ежемесячно от 31 500 рублей.

Добавим также, что Свердловской области постоянно растет спрос на рабочую силу. Количество предложений с каждым днем увеличивается.