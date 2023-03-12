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В Нидерландах в Хогвуде найден клад

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В Нидерландах в Хогвуде найден клад
В Мире
Фото из открытых источников

В голландском национальном музее древностей сообщили о найденном кладе с золотыми и серебряными монетами и вещами, который относится к периоду средневековья. Уточняется, что клад найден в городе Хогвуд историком Лоренцо Рюйтером еще в 2021 году при использовании металлоискателя. Однако все это время о находке официально не сообщалось, поскольку в музее проводилось изучение предметов клада.

В нем монеты, изделия из золота и серебра. Например, одна из монет датируется 1250 годом. Исследователи полагают, что тогда он и был закопан. При этом на тот момент, по мнению исследователей, некоторые предметы уже насчитали около 200 лет по времени их изготовления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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