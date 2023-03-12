Татьяна Мерзлякова поставила под сомнение видеообращение Путину от Первой славянской бригады

В соцсетях свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала, что она не получала тревожных звонков от бойцов этого подразделения. Но обратилась к руководителю мобильной приемной уполномоченного в зоне СВО Евгению Тетерину, чтобы проверить подлинность данной информации.

Также Мерзлякова отметила, что в ситуации еще нужно разобраться, поэтому она отправила обращение к министерству обороны. По данным омбудсмена, представители военного комиссариата не подтвердили сведения о погибших свердловчанах, о которых было сказано в видеоролике. Также Татьяна Георгиевна попросила проверить сообщение руководителя мобильной приемной уполномоченного в зоне спецоперации Евгения Тетерина.

Напомним, в ролике группа солдат представились мобилизованными из Пермского края и Свердловской области. Бойцы сообщили, что были переданы в Первую славянской бригаду ДНР. После этого вместо территориальной обороны им приказали идти в штурмовые подразделения, из-за чего есть много неоправданных потерь.



