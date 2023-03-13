CTnews: Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Врачи пока не берутся делать какие-либо прогнозы. Специалистам, несмотря на старания, не удается остановить развитие сепсиса. Не исключено, что понадобиться еще одна операция.

Также известно, что фигуриста не снимают с аппарата искусственной вентиляции легких. При этом спортсмену требуется новая ампутация, но его ослабший организм не готов к хирургическому вмешательству.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что существуют риски остановки сердца у Костомарова из-за очередной операции. Организм борется с сепсисом, хотя для этого слишком слаб.

Отмечают врачи и сильную худобу Романа. Фигурист самостоятельно не может шевелиться или поднять руки. Санитары регулярно меняют его положение тела, а на его кровати установили специальный противопролежневый матрас.