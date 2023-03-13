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«Известия»: при новой ампутации у Костомарова существует риск полной остановки сердца

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«Известия»: при новой ампутации у Костомарова существует риск полной остановки сердца
В России
Фото из открытых источников

Врачи вскоре планируют провести олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову очередную операцию по ампутации части руки. Пока что медики не могут этого сделать из-за высоких рисков полной остановки сердца во время хирургического вмешательства. Об этом сегодня сообщают «Известия» со ссылкой на достоверный источник, близкий к окружению фигуриста.

Доктора отмечают сильную худобу спортсмена. Роман сам не может поднять руки и даже шевелиться. Санитары каждые два часа меняют положение Костомарова, на его кровати установили противопролежневый матрас.

Напомним, что о госпитализации фигуриста стало известно еще 10 января. Как сообщалось, попал олимпийский чемпион в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как тяжелое. 7 февраля стало известно, что Роману ампутировали обе стопы. Позже появились сведения об ампутации пальцев на руках.

В настоящее время на левой руке у спортсмена видны следы сепсиса. Пока что нет информации о масштабах этого новообразования, однако специалисты понимают, что заражение убрать можно при помощи операции. Если этого вовремя не сделать, жизнь Костомарова снова окажется под угрозой.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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