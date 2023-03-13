В Санкт-Петербурге придумали экстракт, который замедлит набор веса при ожирении

В Санкт-Петербурге ведущие ученые разработали новый экстракт, который сможет замедлить набор веса у человека при ожирении. Однако подействует он лишь в том случае, если ожирение было вызвано вследствие нарушения обмена веществ.

Как удалось установить специалистам, в данном случае они работали не только с лекарственными растениями, но и с биомассой их клеточной структуры. Этот химический состав существенно отличается от исходного растения.

На этот раз в составе эликсира исследователи нашли стероидные и тритерпеновые гликозиды, которые могут оказать непосредственное влияние на нарушения углеводного, а также жирового обменов.

По словам специалистов из Петербурга, предварительно проведенные опыты показали, что этот экстракт весьма эффективен.