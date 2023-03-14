Терапевт Андрей Кондрахин перечислил главные источники инфекций на кухне

На кухне есть немало источников заразы, поэтому нужно регулярно содержать ее в чистоте, иначе существуют риски заболеть разными инфекциями. Какие предметы несут опасность для здоровья рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, опасность представляют ножи, поскольку каждый должен иметь свое предназначение, однако люди не обращают внимание на маркировку, поэтому существует риск переноса разных бактерий. Для каждого продукта надо иметь отдельный нож и тщательно его обрабатывать.

Еще одним опасным предметом на кухне является деревянная доска. При нарезке продуктов на ней образуются повреждения, где скапливаются бактерии. Также опасность несет плинтус, расположенный между кухонным фартуком и столешницей. Обычные махровые и вафельные являются источником заразы.

Врач добавил, что эти кухонные принадлежности могут стать причиной возникновения кишечной палочки; сальмонеллеза; клостридиальной инфекции.