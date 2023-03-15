На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа. Об этом сообщил родной брат-близец бойца Семен Баутин.

Корреспонденты E1.RU рассказали о непростой истории братьев, выпускников Уральского детского дома. Мать мужчин лишили родительских прав. Их же отправили в детский дом после того, как они одни несколько дней провели в запертой квартире и едва не умерли от голода. Детям предоставили право пользования муниципальной квартирой, в которой они в детстве проживали. Но, покинув детдом, братья не смогли туда заселиться. Из-за долгов в жилище отключили свет, там нет стекол в окнах и даже сантехники. Ребята ночевали у своих друзей, затем десять лет жили на работе, некоторое время снимали себе жилье.

Когда объявили мобилизацию, Виктор явился в военкомат и объяснил, что живет не по прописке. Там Баутину вручили повестку. Бойца тяжело ранило в зоне СВО. В луганской больнице врачи ему удалили часть черепа. Сейчас раненый находится в стабильно тяжелом состоянии и нуждается в круглосуточном уходе. Более того, немощного инвалида везти некуда.