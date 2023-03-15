О помощи военнослужащим на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила

Участие в работе является добровольным. Тагильчане покупают и изготавливают вещи, которые сейчас необходимы бойцам. Речь идет о мобильных носилках, полевых табуретках, маскхалатах и маскировочных сетях, свечах и автомобилях повышенной проходимости. Чтобы повысить проходимость УАЗа, его ставят на капитальный ремонт. Затем машину отправляют на передовую. Есть острая необходимость в быстро разбирающихся полевых печах. Их также по мере возможности отправляют в зону боевых действий.

Отмечается, что иногда запросы приходят от родственников военнослужащих. К ним в администрации Нижнего Тагила всегда прислушиваются.