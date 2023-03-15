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О помощи военнослужащим на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила

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О помощи военнослужащим на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
В России
Фото из открытых источников

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров в эфире канала «Тагил-ТВ» сообщил, что и мэрия, и местные предприятия ведут совместную работу в вопросах помощи военнослужащим ВС РФ в зоне проведения СВО.

Участие в работе является добровольным. Тагильчане покупают и изготавливают вещи, которые сейчас необходимы бойцам. Речь идет о мобильных носилках, полевых табуретках, маскхалатах и маскировочных сетях, свечах и автомобилях повышенной проходимости. Чтобы повысить проходимость УАЗа, его ставят на капитальный ремонт. Затем машину отправляют на передовую. Есть острая необходимость в быстро разбирающихся полевых печах. Их также по мере возможности отправляют в зону боевых действий.

Отмечается, что иногда запросы приходят от родственников военнослужащих. К ним в администрации Нижнего Тагила всегда прислушиваются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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