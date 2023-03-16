Появилось видео из квартиры на Эльмаше в Екатеринбурге, где дети жили с трупами родителей

В Сети появился видеоролик спасения детей, которые несколько дней жили в одной квартире с мертвыми родителями на Эльмаше. Неравнодушные соседи, а также родственники, которые потеряли связь с супружеской парой, решили не дожидаться работников спецслужб, а самостоятельно вскрыть дверь в жилище. Портал e1.ru показал, как это было на самом деле и что близкие увидели внутри.

Мама родная! Все на помощь! — закричала родственница пары. Все, вызывайте! Тут трупы — говорит житель дома Ринат. Выходите все на улицу, тут плохо пахнет, — добавил один из курсантов МВД, который жил по соседству и помогал вскрывать дверь.

Почти же сразу после этого появляются сотрудники полиции. Внутри все вещи и продукты разбросаны, а холодильник открыт. Тела родителей лежат в разных комнатах в весьма неестественных позах.

Родственница взяла на руки и прижала к себе трехмесячную девочку. Мальчик в это время ползал возле тела матери.