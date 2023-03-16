В ряде СМИ появилась информация о ом, что в Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ. Однако правительство региона выступило с заявлением, в котором опровергло эту информацию.

Официальное заявление властей появилась в канале департамента информполитики во «ВКонтакте».

В военкомат Свердловской области поступили данные, что житель региона получил повестку с пометкой «Для отправки в зону СВО». Сведения распространении повесток являются фейком. Повесток с «для отправки в зону СВО» не существует. В них есть стандартные формулировки цели вызова в военкоматы: «прохождение альтернативной гражданской службы», «медосвидетельствование» или «заседание призывной комиссии» либо «уточнение военно-учетных данных» и «отправка в воинскую часть» — сказано в заявлении.

Власти региона напомнили, что повестки вручают сотрудники военкоматов лично в руки либо же под подпись.