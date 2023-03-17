Соловьев предложил создать в РФ много ЧВК для ударов по европейским столицам

Телеведущий Владимир Соловьев в рамках своей авторской программы «Полный контакт» предложил создать много ЧВК (частных военных компаний) для нанесения ударов по европейским столицам - Лондону, Берлину и так далее.

При этом журналист считает данное решение идеальным. По его версии, это позволит России откреститься от причастности к атакам.

«Мы не знаем, кто нанес удар по Лондону, это какие-то «музыканты», - описал он суть своей идеи. - Это ЧВК «Мусоргский» уничтожил Берлин... Аффилированные с Россией? Да прекращайте, мы вообще не знаем, кто эти люди...»

Развивая свою мысль, Соловьев выразил уверенность в том, что у таких ЧВК будет возможность войти в столицы европейских государств и взять их очень быстро «потому что у них нет армии», а склады опустошены - практически все вооружение отправлено на Украину.

В завершении своего спича на «Полном контакте» телеведущий порассуждал о том, как было бы здорово взять британского Премьера Риши Сунака за «пятую точку» и освободить Великобританию.

А пока главный медийный рупор страны предлагает наносить удары по столицам Европы, что, по сути, чревато эскалацией конфликта и прямым вступлением в него стран НАТО.

ВС РФ ведут ожесточенные бои на территории Украины. Киев на 387-е сутки специальной военной операции еще не взят.