«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше

В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал о нем и его образе жизни.

Как пишет E1.RU, 12 марта трагически погибли супруги Виктория и Радмир. Их маленькие дети провели в квартире с трупами несколько дней. Друг главы семейства рассказал, что в крови пары следов запрещенных веществ не было обнаружено. По его словам, вечерами супруги ходили на пробежку, также они вели активный и здоровый образ жизни. Товарищ умершего также отметил, что Радмир часто становился донором. В последний раз он сдавал кровь несколько дней до кончины. Конфликтов, как и зависимостей, в семье не было. Родители любили своих детей.

«Он постоянно мне показывал фото, очень радовался, что у него родилась дочка. Всегда покупал им игрушки», - вспоминает мужчина.