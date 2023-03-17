В Казани учеников школы заставляли вскидывать руку под песню «Я русский»

В школе Казани детей заставляли репетировать песню Шамана «Я русский» и вскидывать руки. «Педагога» при этом не смутило, что некоторые ученики считают себя иной национальности. Видеоролик с данного мероприятия появился в Сети.

Учеников решили собрать в актовом зале. Перед ними выступала педагог. Женщина крайне эмоционально призывала «поlнять наверх руку». Такое действие должно совпадать со строчками «Я русский, я иду до конца».