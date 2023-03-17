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В Нижнем Тагиле военкомат требует у частных компаний предоставлять данные о всех работниках-мужчинах младше 50 лет

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В Нижнем Тагиле военкомат требует у частных компаний предоставлять данные о всех работниках-мужчинах младше 50 лет
В России
Фото из открытых источников

В Нижнем Тагиле военный комиссариат города запросил у частных компаний копии военных билетов всех работников-мужчин младше 50 лет. Об этом сообщил сотрудник строительной компании города.

«Пришел директор, сказал, что нужно всем тащить военники, так как в отдел кадров пришли письма от военкомата. Они теперь обязаны предоставить копии военных билетов сотрудников до 50 лет, иначе в компании получат штраф 150 тысяч рублей», — проинформировал местный житель.

Нужно добавить, что на днях в один из военкоматов Свердловского региона поступила информация о наличии у жителя области повестки с пометкой «Для отправки в зону СВО». Позже департамент информполитики региона уточнил, что подобные повестки являются фейком и не имеют ничего общего с работой уральских военкоматов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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