Жительница Екатеринбурга Дарья купила в автосалоне разбитую машину, побывавшую в серьезном ДТП

Жительница Екатеринбурга в одном из дилерских центров купила машину с пробегом. После подписания кредитного договора женщина выяснила, что ее Volvo побывал в серьезной ДТП.

В начале марта Дарья посетила автосалон. Хэтчбек Volvo V40 2013 года стоил 1 миллион 250 тысяч рублей. Покупательница оформила кредит, но только после подписания договора решила сверить VIN-номер купленного авто по базе данных. Екатеринбурженка увидела, что есть три страховые выплаты, одна из которых на сумму миллион рублей.

Позднее выяснилось, что машина побывала в серьезной аварии. Повреждения были настолько сильными, что страховая признала этот случай тотальным. Сначала банк отказал в расторжении договора, но автосалон помог решить этот вопрос.

Как отметили представители компании, авто было выставлено на продажу по низкой цене из-за того, что в 2016 году побывало в аварии. По словам сотрудников дилерского центра, сейчас машина является полностью исправной и пригодной к эксплуатации с технической точки зрения.