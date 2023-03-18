Сотрудник литовского посольства прибыл во Владивосток

Сообщается, что работник литовского посольства в Российской Федерации Угнюс Лабитус приехал в город Владивосток. При этом уточняется, что он прибыл в город не как официальное лицо, не как литовский дипломат, а просто в качестве обычного гостя города с целью отдохнуть. Он сам заявил журналистам, что прибыл во Владивосток не для каких-либо официальных встреч или иных мероприятий, а просто чтобы осмотреть город, познакомиться с ним.

«(Решил) посмотреть город, не планируется (про официальные встречи), (прибыл) как частное лицо», – отметил он.

На вопрос журналистов, какие достопримечательности города он собирается посетить в первую очередь, Лабитус ответил, что сначала планирует найти себе жилье и вселиться.