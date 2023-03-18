Yandex.RTB

Экс-депутат Госдумы РФ Багдасаров призвал забрать Константинополь у ослабленной землетрясением Турции

Image 16+
Экс-депутат Госдумы РФ Багдасаров призвал забрать Константинополь у ослабленной землетрясением Турции
В России
Бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров

России следует забрать у Турции Константинополь, заявил бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров.

В эфире «Соловьев TV» он призвал не терять времени, а воспользоваться слабостью Анкары и захватить Константинополь. Землетрясения ослабили Турцию и РФ необходимо не терять момента, чтобы лишить Анкару влияния в регионе.

«Давайте воспользуемся: изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним с Южного Кавказа», — заявил Багдасаров.

Бывший депутат подчеркнул, что Константинополь всегда принадлежал России, поэтому следует вернуть его под контроль Москвы.

Стоит отметить, что Турция входит в НАТО, и, несмотря на противоречия с США, получит поддержку от блока в случае вторжения на ее территорию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Экс-депутат Госдумы РФ Багдасаров призвал забрать Константинополь у ослабленной землетрясением Турции

Сегодня, 15:03

Сотрудник литовского посольства прибыл во Владивосток

Сегодня, 09:08

В Нижнем Тагиле военкомат требует у частных компаний предоставлять данные о всех работниках-мужчинах младше 50 лет

Вчера, 20:51

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше

Вчера, 20:43

В Казани учеников школы заставляли вскидывать руку под песню «Я русский»

Вчера, 19:33

Соловьев предложил создать в РФ много ЧВК для ударов по европейским столицам

Вчера, 10:13

Жительница Екатеринбурга Дарья купила в автосалоне разбитую машину, побывавшую в серьезном ДТП

Вчера, 09:17

В Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ

16-03-2023, 12:59

Появилось видео из квартиры на Эльмаше в Екатеринбурге, где дети жили с трупами родителей

16-03-2023, 12:49

О помощи военнослужащим на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила

15-03-2023, 21:07

На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа

15-03-2023, 20:55

Терапевт Андрей Кондрахин перечислил главные источники инфекций на кухне

14-03-2023, 10:13

CTnews: Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается стабильно тяжелым

13-03-2023, 19:56

«Известия»: у фигуриста РФ Костомарова существует риск остановки сердца при новой ампутации

13-03-2023, 17:32

Татьяна Мерзлякова поставила под сомнение видеообращение мобилизованных от Первой славянской бригады

12-03-2023, 20:15

В Екатеринбургских магазинах сети «Магнит» не хватает людей

11-03-2023, 17:43

Филолог из Екатеринбурга объяснила, почему в РФ невозможно запретить иностранные слова

11-03-2023, 17:32

Евгений Пригожин заявил о планах дать большое интервью журналистам

9-03-2023, 22:19

Игорь Мороков рассказал, что будет с детьми убитой в Екатеринбурге многодетной мамы

9-03-2023, 10:28

Митрополит Екатеринбургский Евгений допустил телесные наказания детей в воспитательных целях

9-03-2023, 10:23

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше
  • Вчера, 20:43

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше

В Екатеринбурге произошла чудовищная трагедия с семейной парой. Обстоятельства смерти супругов на Эльмаше сейчас выясняются. Друг погибшего рассказал

«Самая страшная болезнь за всю жизнь»: новая напасть накрывает все города России
  • 16-03-2023, 10:12

«Самая страшная болезнь за всю жизнь»: новая напасть накрывает все города России

С 2023 года года в России наблюдается очередная вспышка кори. В Роспотребнадзоре сообщают, что фиксируют заболевших в различных регионах страны. Что

В Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ
  • 16-03-2023, 12:59

В Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ

В ряде СМИ появилась информация о ом, что в Свердловской области стали рассылать повестки для участия в СВО ВС РФ. Однако правительство региона

Цыганова осудила отказавшегося комментировать СВО РФ Газманова на концерте в Дубае
  • 16-03-2023, 09:20

Цыганова осудила отказавшегося комментировать СВО РФ Газманова на концерте в Дубае

Вика Цыганова во время YouTube-программы «Так сказать» высказала свое мнение о творчестве Олега Газманова. Артистка, активно помогающая бойцам СВО

Уехавший из России актер Александр Филиппенко проводит денежные сборы на нужды Украины
  • Вчера, 11:11

Уехавший из России актер Александр Филиппенко проводит денежные сборы на нужды Украины

Александр Филиппенко, которые после начала СВО уехал в Латвию, занимается сбором денег для ВС Украины. Артист, который родился в Москве, известен

Брата Чулпан Хаматовой отстранили от работы в театре «Современник» из-за спектакля в Риге
  • Вчера, 15:48

Брата Чулпан Хаматовой отстранили от работы в театре «Современник» из-за спектакля в Риге

Брат актрисы Чулпан Хаматовой вскоре должен принять участие в премьере постановки о жизни Иосифа Сталина. Спектакль режиссера Артура Соломонова «Как

Интересная информация
Гепатолог Прашнова разъяснила, сколько алкоголя человеку можно выпить без вреда для печени
  • Сегодня, 11:16

Гепатолог Прашнова разъяснила, сколько алкоголя человеку можно выпить без вреда для печени

Безопасных спиртных напитков не существует. Об этом рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова. По данным врача, на протяжении одного часа

Кожурки не стоит выкидывать: названы 6 овощей и фруктов, которые никогда нельзя чистить
  • 16-03-2023, 10:02

Кожурки не стоит выкидывать: названы 6 овощей и фруктов, которые никогда нельзя чистить

В Роспотребнадзоре советуют чистить кожуру, поскольку в ней содержится немало вредных пестицидов. Особенно в ранних овощах, выращенных зимой. Однако

На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа
  • 15-03-2023, 20:55

На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа

На Урале тяжелому инвалиду СВО предложили жить в квартире без окон, света, воды и газа. Об этом сообщил родной брат-близец бойца Семен Баутин.

Онколог Браун заявил, что сухой участок кожи с трещинами и зудом может указывать на рак
  • 16-03-2023, 10:19

Онколог Браун заявил, что сухой участок кожи с трещинами и зудом может указывать на рак

В холодное время года сухость кожи встречается довольно часто. Но если она длительное время проявляется на одном участке, нужно посетить врача. Как