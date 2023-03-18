Экс-депутат Госдумы РФ Багдасаров призвал забрать Константинополь у ослабленной землетрясением Турции

России следует забрать у Турции Константинополь, заявил бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров.

В эфире «Соловьев TV» он призвал не терять времени, а воспользоваться слабостью Анкары и захватить Константинополь. Землетрясения ослабили Турцию и РФ необходимо не терять момента, чтобы лишить Анкару влияния в регионе.

«Давайте воспользуемся: изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним с Южного Кавказа», — заявил Багдасаров.

Бывший депутат подчеркнул, что Константинополь всегда принадлежал России, поэтому следует вернуть его под контроль Москвы.

Стоит отметить, что Турция входит в НАТО, и, несмотря на противоречия с США, получит поддержку от блока в случае вторжения на ее территорию.