«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше родителей рассказали свою версию трагических событий

Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей женой при странных обстоятельствах.

«E1.RU» пишет, что сестра погибшего Адалина рассказала о жизни своего покойного брата. По словам девушки, он трудился на заводе, вел правильный образ жизни, даже занимался боксом. Радмир всегда помогал людям и был донором крови. Адалина считает, что ее родственник не употреблял ни спиртного, ни наркотиков.

«Он любил жизнь, любил свою семью. Для него семья — святое, главное, они с женой планировали купить квартиру, они строили планы на жизнь», - сказала Адалина.

Она добавил, что некие порошки, найденные в квартире, являются детским питанием. Им ребенок, оставшийся без родителей, попытался накормить свою маленькую сестру.

Вторая сестра Анастасия полностью согласна со словами Адалины. Девушки отмечают, что отношения в семье были очень теплыми. Викторию (погибшую супругу) они назвали отличной мамой и прекрасной хозяйкой.