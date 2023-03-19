Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество

В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах.

В этот раз в большом списке адресов, которые подлежат плановому обесточиванию в рабочее время есть: банки, общежития, гостиницы, жилые дома, нежилые помещения, водонапорные станции, частные предприятия, магазины, фирмы, светофоры, аптеки, административные здания, а также рынки, гаражные боксы, кооперативы, насосные, и торговые павильоны, магазины, фонды, садоводческие товарищества, автомойки, управляющие компании, парикмахерские и другие объекты инфраструктуры.





Представляем вашему вниманию список отключения света на 20 марта 2023 года в Краснодаре: