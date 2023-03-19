Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил жителей Екатеринубурга помочь раненым бойцам спецоперации

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попросил местных граждан в качестве подарка на день рождения, который он отметит 20 марта, оказать поддержку окружному госпиталю ЦВО (Центральный военный округ), где в настоящее время проходят реабилитацию бойцы, раненные в ходе СВО. Об этом сам глава сообщил в соцсети.

«Друзья, завтра праздную день рождения. Лучшим подарком будет поддержка, которую сможете оказать участникам СВО. Сейчас они проходят реабилитацию в 354 госпитале ЦВО. Процесс пойдет еще быстрее, если в учреждении будет достаточно необходимого оборудования», — написал Алексей Орлов в Телеграм-канале.

Чиновник, которому вскоре исполнится 56 лет, также отметил, что сделал от себя тоже пожертвование. Он пояснил, что сбор помощи открыт с помощью АНО «Центр Татищева». Также мужчина заранее поблагодарил всех тех, кто откликнется на его просьбу.