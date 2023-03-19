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Ольга Серябкина заявила, что Елена Темникова отказала ей в дуэте

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Ольга Серябкина заявила, что Елена Темникова отказала ей в дуэте
В России
Фото из открытых источников

Экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина призналась в том, что у нее есть песня для совместного исполнения с ее коллегой Еленой Темниковой. Как отметила певица, она бы хотела записать песню, несмотря на то, что они с ней давно не общаются.

«У меня написана очень крутая концепция для одного трека, я бы хотела его сделать, несмотря на то, что мы с ней не общаемся. Для меня музыка - превыше всего», — призналась артистка.

Однако творческий союз не состоялся, ведь Елена в итоге отказалась. Менеджеры Ольги связались с представителями Темниковой, но те отказали.

 

«Не захотела этот трек даже делать с другим артистом, это очень крутой сингл. Вот бывает такое, что не складывается. Не стала трансформировать его, чтобы он просто вышел, он ушел в стол», — добавила Серябкина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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