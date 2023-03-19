Ольга Серябкина заявила, что Елена Темникова отказала ей в дуэте

Экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина призналась в том, что у нее есть песня для совместного исполнения с ее коллегой Еленой Темниковой. Как отметила певица, она бы хотела записать песню, несмотря на то, что они с ней давно не общаются.