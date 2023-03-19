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Пять советов, которые помогут быстро определить телефонных мошенников

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Пять советов, которые помогут быстро определить телефонных мошенников
В России
Фото из открытых источников

В минувшем году было зафиксировало 522 тысяч преступлений, совершенных телефонными мошенниками. Предлагаем пять способов, как можно быстро определить злоумышленников.

1. Короткие номера банков 900 — это официальный короткий номер Сбербанка. Он призван проинформировать клиентов о вкладах, кредитных продуктах и прочих предложениях. Но мошенники этот номер научились успешно подделывать.

2. Задать вопрос: кому сейчас принадлежит Крым? В 99% случаев звонящие не готовы ответить, что полуостров принадлежит РФ. Они теряются, злятся, бросают трубку.

3. Соглашаться со всем. Если со всем соглашаетесь, что говорит мошенник, но не делаете того, о чем просят, скоро обидитесь на мошенника и бросите трубку.

4. Ничего не говорить. Если вы поняли, что звонит мошенник, молчите или просто повесьте трубку.

5. Ошеломите звонящего. На вопросы наподобие «Здравствуйте, это Иван Иванович?» не подтверждайте это. Мошенник не станет следовать заготовленной программе, а будет скорее импровизировать. Его фразы покажут, что он скорее всего обманывает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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