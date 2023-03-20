Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для сверки данных

Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для уточнения данных. Об этом сообщил один из местных жителей. Хотя школьники совсем недавно стали на воинский учет, все равно они получили документ, которые обязывает их явится в военный комиссариат.

«Рожденным в 2005 году школьникам пришли повестки для уточнения данных. Хотя недавно у них был поход в военкомат для постановки на учет», — рассказывает источник.

По словам источника, документ получили школьники лицея № 180, которым уже исполнилось 18 лет.

Журналисты решили обратится в пресс-службу военного комиссариата Свердловской области. Однако там от каких-либо комментариев отказались, объяснив, что каждый из случаев следует индивидуально разбирать.