«Или провокатор, или трус». Сестра Евгения Ройзмана назвала виновного в аресте ее брата

Сестра Евгения Ройзмана* (признан иноагентом) в обсуждении под одним постов на странице Юлии Крутеевой (супруги Евгения Ройзмана) в социальной сети обвинила экс-сотрудника «Города без наркотиков», а также участника акций протеста в Екатеринбурге Алексея Густова, что он разместил пост, из-за которого Ройзмана на 14 суток арестовали.

«Алексей Густов, это твоя вина. Ты струсил признать, что это был твой пост. Ты провокатор и трус. Ты знаешь, что отделался бы только штрафом. А Ройзман сейчас в тюрьме! Подняли, в какое время опубликован пост. У администраторов сомнения нет», — пишет Инна.

Напомним, что поводом для ареста экс-мэра стал видеоролик, опубликованный в фан-группе во «ВКонтакте», где была продемонстрирована символика, запрещенная в РФ. Ройзман до конца марта пробудет в спецприемнике. Суд по административному делу по части 1 ст. 20.3 КоАП («Пропаганда или публичное демонстрирование экстремистской символики») состоялся в Ленинском районном суде 16 марта.