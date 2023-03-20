Жительница Мариуполя по имени Ирина, которая в ходе незапланированной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным назвала жилье, которое выдали ее семье в новостройке, кусочком рая, столкнулась с многочисленными угрозами со стороны неизвестных. Об этом сама женщина рассказала журналистам МК.

По словам Ирины, после того, как в ролике, на котором жители Мариуполя, в том числе она, общались с Владимирм Владимировичем, попало в Сеть, ей регулярно стали поступать звонки с разных номеров, причем незнакомых. Проукраински настроенные собеседники сыпали угрозы в адрес женщины.