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В Ростове помидоры подорожали почти до 1300 рублей за один килограмм

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В Ростове помидоры подорожали почти до 1300 рублей за один килограмм
В России
Фото из открытых источников

В Ростове-на-Дону жители заметили дорогие помидоры, которые продают почти по 1300 рублей за килограмм. Об этом пишут местные сетевые издания.

Такие цены жители Ростова заметили в одном крупном сетевом гипермаркете. Речь идет о томатах черри. Помидоры продаются в упаковках по 250 граммов. Четверть килограмма розовых черри стоят 309,99 рублей, а обычные – 289,99 рублей. Как сообщается, овощи привезли из Краснодарского края. Также отмечается, что в гипермаркете вместо килограмма помидоров за эти деньги можно было купить килограмм курицы.

Напомним, не так давно ростовчане пожаловались на дорогие огурцы. Овощ подорожал до 800 рублей за килограмм. Вызвано это тем, что в теплицах, где растут зимние овощи, меняются этапы выращивания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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