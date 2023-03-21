Yandex.RTB

Четверо пропавших в зоне СВО свердловчан были найдены погибшими

Image 16+
Четверо пропавших в зоне СВО свердловчан были найдены погибшими
Новости / В России
Фото из открытых источников

Четыре жителя Свердловской области найдены погибшими в зоне СВО. Родные искали бойцов с января и до последнего верили, что мужчины живы, находятся в плену или госпитале. 

По информации, предоставленной депутатом Госдумы от Свердловской области Максимом Ивановым, выяснять причину пропажи военнослужащих по просьбе родных не удавалось с января. Процесс длился 2 месяца. От военного ведомства сначала пришел ответ, что  «трое человек погибли при исполнении своего воинского долга, а судьба четвертого солдата из Асбеста не была при этом не установлена». Только на минувшей неделе стало известно, что он тоже погиб.

Как отметил Иванов, в списке пропавших без вести в зоне СВО есть примерно еще 20 фамилий свердловчан. Родные и близкие не теряют надежды, что они вскоре вернутся домой.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Четверо пропавших в зоне СВО свердловчан были найдены погибшими

Сегодня, 11:55

РБК: Представитель немецкой компании пояснил двухчасовое пребывание в Москве самолета из ФРГ

6-03-2023, 20:45

8-летний Сережа Данилюк из Екатеринбурга открыл производство маскировочных сетей для бойцов СВО

5-03-2023, 11:49

Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области

1-03-2023, 12:45

Сибирячка заявила, что ее сына — участника СВО не пустили в бар в военной форме

26-02-2023, 11:47

Юрий Бардаш высказался об Александре Ревве: «Все есть, живет как хочет. Забыл, что он человек»

19-01-2023, 14:03

"Они погибли бы героями": Пригожин рассказал о судьбе "навальнообразных" под его крылом

21-12-2022, 20:01

«Мы – это американский Госдеп»: Пригожин назвал истинных разорителей африканских стран

15-12-2022, 23:29

Мультфильм «Мойдодыр» ужаснул и вызвал настоящую панику у напуганных иностранцев

24-07-2022, 09:13

Губернатор Петербурга дал поручение усилить контроль за безопасностью водоёмов

25-02-2022, 00:58

Старшеклассники Петербурга уходят на дистант до середины февраля

31-01-2022, 15:53

20 заведений общепита закрыли в Петербурге по результатам ночного рейда

22-01-2022, 16:13

В Турции курить на улицах и остановках запретили из-за коронавируса

13-11-2020, 11:35

Критикам не понравилась новая «Малефисента»

12-11-2020, 23:13

Астролог Глоба рассказала, для каких знаков Зодиака весь 2021 год пройдет белой полосой

25-10-2020, 00:19

Астролог рассказала, когда проводить уборку по лунному календарю для привлечения денег и чистоты

18-10-2020, 22:47

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в конце октября 2020 года

16-10-2020, 21:08

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые делают других людей несчастными

12-10-2020, 23:10

Астролог Василиса Володина рассказала, как планеты влияют на коронавирус

11-10-2020, 18:22

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые во второй половине октября могут влезть в долги

8-10-2020, 11:03

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий
  • 18-03-2023, 19:06

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий

Родственники мужчины, трагически умершего в Екатеринбурге на Эльмаше, не верят в версию с запрещенными веществами. Радмир скончался вместе со своей

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество
  • 19-03-2023, 18:51

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество

В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах. В этот

YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака
  • 19-03-2023, 15:13

YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака

В японском научном журнале Yahoo News Japan появилась новая публикация о полезных свойствах лука. Овощ, который так популярен среди жителей России,

МК: Коллега певицы РФ МакSим Ольга Зарубина осудила её «пьяное выступление» в Сочи
  • 19-03-2023, 14:50

МК: Коллега певицы РФ МакSим Ольга Зарубина осудила её «пьяное выступление» в Сочи

На днях прошел концерт певицы Максим. Во время скандального выступления охрипшая певица постоянно кашляла, и даже не попадала в фонограмму. Многие

Виктория Дайнеко призналась, что избивала артистов во время шоу «Маска»
  • Вчера, 19:12

Виктория Дайнеко призналась, что избивала артистов во время шоу «Маска»

Виктория Дайнеко призналась в «избиении» своих коллег по сцене. В шестом эпизоде шоу «Маска» раскрыли судьи певицу, которая пряталась за маской

В ходе концерта певицы МакSим в Сочи была вызвана полиция
  • 19-03-2023, 09:05

В ходе концерта певицы МакSим в Сочи была вызвана полиция

Певица МакSим в очередной раз оскандалилась. Концерт в зале «Роза холл» в Сочи завершился полным провалом. Артистка вышла на сцену, однако не смогла

Интересная информация
StarHit: Ольга Серябкина разочарована отказом Елены Темниковой от записи совместного трека
  • 19-03-2023, 19:03

StarHit: Ольга Серябкина разочарована отказом Елены Темниковой от записи совместного трека

Экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина призналась в том, что у нее есть песня для совместного исполнения с ее коллегой Еленой Темниковой.

Врач-дерматокосметолог объяснил, о каких проблемах говорят высыпания в разных областях лица
  • 18-03-2023, 22:24

Врач-дерматокосметолог объяснил, о каких проблемах говорят высыпания в разных областях лица

Кожа является индикатором, который кричит нам о том, что в организме произошел сбой. По словам врача-дерматокосметолога, члена Российского общества

Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для сверки данных
  • Вчера, 10:00

Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для сверки данных

Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для уточнения данных. Об этом сообщил один из местных жителей. Хотя школьники совсем

E1.RU проинформировало о вакансиях в Екатеринбурге, где платят от 60 тысяч рублей
  • 19-03-2023, 18:44

E1.RU проинформировало о вакансиях в Екатеринбурге, где платят от 60 тысяч рублей

Как пишет издание E1.RU, в начале марта этого года в мэрии Екатеринбурга огласили среднюю заработную плату местных жителей — это от 72 851 рубль. У