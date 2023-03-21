Четверо пропавших в зоне СВО свердловчан были найдены погибшими

Четыре жителя Свердловской области найдены погибшими в зоне СВО. Родные искали бойцов с января и до последнего верили, что мужчины живы, находятся в плену или госпитале.

По информации, предоставленной депутатом Госдумы от Свердловской области Максимом Ивановым, выяснять причину пропажи военнослужащих по просьбе родных не удавалось с января. Процесс длился 2 месяца. От военного ведомства сначала пришел ответ, что «трое человек погибли при исполнении своего воинского долга, а судьба четвертого солдата из Асбеста не была при этом не установлена». Только на минувшей неделе стало известно, что он тоже погиб.

Как отметил Иванов, в списке пропавших без вести в зоне СВО есть примерно еще 20 фамилий свердловчан. Родные и близкие не теряют надежды, что они вскоре вернутся домой.