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Для ударов по Джанкою ВСУ использовались китайские беспилотники Mugin-5

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Для ударов по Джанкою ВСУ использовались китайские беспилотники Mugin-5
В России
Фото из открытых источников

Беспилотные летательные аппараты Mugin-5 ранее использовались для атак на полуостров. Благодаря малой радиолокационной заметности их снова применили украинские военные. Один из взрывов вызвал сомнения касательно того, что атаку вели обычные беспилотники, но обломки дрона говорят о том, что действительно применялись БПЛА Mugin-5.

В настоящее время известно, что в результате атаки на Джанкой пострадал один человек. Мужчина получил удар обломком и сейчас находится в больнице отделении интенсивной терапии.

Как беспилотникам удалось достигнуть города и откуда были запущены, пока что неизвестно. Данные о применении ВСУ новых беспилотников с дальностью до 1000 км оказались недостоверными.

Сколько дронов принимали участие, тоже не уточняется. Местные жители сообщают по крайней мере о семи взрывах.

 

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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