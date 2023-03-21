Портал «КП Екатеринбург» пишет, что у жительницы Екатеринбурга после приема у стоматолога начала гнить верхняя челюсть. Елена Ворошнина в стоматологической клинике поставила импланты еще в 2019 году.

Вскоре после этого челюсть загноилась. Россиянку ждал долгий и дорогостоящий процесс лечения. В результате женщина удалила имплант, на его место стоматологи установили новый. Через некоторое время появилось другое воспаление. Медики утверждали, что «все будет хорошо» и порекомендовали полоскать рот лекарственными средствами.

Состояние десен и зубов клиентки клиники постепенно ухудшалось. За четыре года Ворошнина потратила на лечение порядка 200 тысяч рублей. 13 марта она узнала об очередной опасности.

После проведения рентгена врачи направили жительницу Екатеринбурга на операцию из-за сильно гниющей челюсти. Теперь она намерена обратится к юристу для взыскания компенсации с клиники.