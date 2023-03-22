Астролог Тамара Глоба порекомендовала россиянам собрать тревожные чемоданы

Начать паковать тревожные чемоданчики призвала россиян знаменитый астролог Тамара Глоба. Она посоветовала гражданам не пугаться таких рекомендаций и излишне не переживать, но на случай критических ситуаций лучше, если необходимые вещи окажутся собранными в одном месте и будут под рукой.

Тамара Глоба дала большое интервью Youtube-каналу Надежды Стрелец. Звезды подсказали ей, поделилась она, что пик российско-украинского вооруженного конфликта (СВО) может наступить уже в обозримом будущем - под конец весны нынешнего года. Гражданское население может столкнуться с определенными неудобствами. Например, может пропадать электроэнергия или сотовая связь.

В этой связи лучше держать наготове тревожный чемоданчик.

«Соберите важные вещи в одно место, это может пригодиться в определенных моментах. К примеру, может начать пропадать свет или мобильная связь. Постарайтесь оговорить с родственниками место встречи, на всякий случай», – приводит рекомендации известного астролога «КП. Спорт» .

Невзирая на это, Тамара Глоба призвала граждан сохранять спокойствие и особо не пугаться. Она утверждает, что «все это продлится недолго». Однако на случай непредвиденных ситуаций лучше, если все важные вещи будут находиться под рукой.