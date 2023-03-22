Yandex.RTB

Более 60% свердловчан за последний год столкнулись с нехваткой денег на свои повседневные нужды

Image 16+
Более 60% свердловчан за последний год столкнулись с нехваткой денег на свои повседневные нужды
В России
Фото из открытых источников

В региональном центре финансовой грамотности Свердловской области по заказу областного минфина провели анкетирование с целью изучить финансовое состояние свердловчан. В нем приняли участие 500 тысяч жителей области. Как оказалось, 55% участников опроса свое материальное положение считают «средним». При этом 64,7% респондентов столкнулись с нехваткой денег на повседневные нужды.

В случае нехватки средств 71% опрошенных заявили, что готовы занять определенную сумму у родственников. Еще 29% обратились бы в банк либо ломбард. Сокращать свои расходы планируют 56,1% жителей Свердловской области а, искать дополнительный заработок —только 32%. Задействовать свои накопления готовы 12%.

Лишь 47,6% участников ежемесячно откладывают средства на непредвиденные траты, но не более 10% ежемесячного дохода. Планируют бюджет на месяц 43,5% человек. Среднесрочным и долгосрочным планированием финансов занимается только 8,3% свердловчан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Астролог Тамара Глоба порекомендовала россиянам собрать тревожные чемоданы

Сегодня, 12:18

Более 60% свердловчан за последний год столкнулись с нехваткой денег на повседневные свои нужды

Сегодня, 12:16

Для ударов по Джанкою ВСУ использовались китайские беспилотники Mugin-5

Вчера, 12:10

У жительницы Екатеринбурга после приема у стоматолога начала гнить верхняя челюсть

Вчера, 12:02

Четверо пропавших в зоне проведения СВО свердловчан найдены погибшими

Вчера, 11:55

МК: Заявившая президенту Путину про кусочек рая жительница Мариуполя сообщила об угрозах от украинцев

20-03-2023, 20:39

В Ростове помидоры подорожали почти до 1300 рублей за один килограмм

20-03-2023, 10:15

«Или провокатор, или трус». Сестра Евгения Ройзмана назвала виновного в аресте ее брата

20-03-2023, 10:08

Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для сверки данных

20-03-2023, 10:00

Пять советов, которые помогут быстро определить телефонных мошенников

19-03-2023, 20:43

StarHit: Ольга Серябкина разочарована отказом Елены Темниковой от записи совместного трека

19-03-2023, 19:03

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество

19-03-2023, 18:51

E1.RU проинформировало о вакансиях в Екатеринбурге, где платят от 60 тысяч рублей

19-03-2023, 18:44

Российские солдаты из зоны проведения СВО передали приветы жителям Екатеринбурга

19-03-2023, 18:39

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил жителей Екатеринубурга помочь раненым бойцам спецоперации

19-03-2023, 18:37

«E1.RU»: Родные погибших в доме на Эльмаше в Екатерине родителей рассказали свою версию событий

18-03-2023, 19:06

Экс-депутат Госдумы РФ Багдасаров призвал забрать Константинополь у ослабленной землетрясением Турции

18-03-2023, 15:03

Сотрудник литовского посольства прибыл во Владивосток

18-03-2023, 09:08

В Нижнем Тагиле военкомат требует у частных компаний предоставлять данные о всех работниках-мужчинах младше 50 лет

17-03-2023, 20:51

«E1.RU»: Друг рассказал об отце двоих детей, погибшем в квартире Екатеринбурга на Эльмаше

17-03-2023, 20:43

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество
  • 19-03-2023, 18:51

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество

В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах. В этот

YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака
  • 19-03-2023, 15:13

YNJ: Популярный среди жителей России овощ оказался незаменим в профилактике рака

В японском научном журнале Yahoo News Japan появилась новая публикация о полезных свойствах лука. Овощ, который так популярен среди жителей России,

Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти
  • 19-03-2023, 20:35

Врач Палас проинформировал, как можно вернуть человека к жизни во время клинической смерти

Врач Закари Палас рассказал о стадиях смерти. Известно, что человек проходит две стадии смерти. Сперва наступает клиническая смерть. При ней

Уехавший в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил новую работу в России
  • Вчера, 19:50

Уехавший в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил новую работу в России

Старший внук Аллы Пугачевой, уехавший в США после частичной мобилизации в стране, получил работу в России. Никита Пресняков будет отвечать за

YNJ: Гастроэнтеролог Аки Кудо проинформировала о рационе питания нестареющих людей
  • 19-03-2023, 15:20

YNJ: Гастроэнтеролог Аки Кудо проинформировала о рационе питания нестареющих людей

Эксперт в области гастроэнтерологии Аки Кудо в своей последней публикации для японского научного журнала Yahoo News Japan проинформировала, что у

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество
  • 19-03-2023, 18:51

Где в Краснодаре 20 марта массово отключат электричество

В Краснодаре в грядущий понедельник, 20 марта, пройдут плановые отключения электричества. Они затронут сотни адресов в разных микрорайонах. В этот

Интересная информация
Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для сверки данных
  • 20-03-2023, 10:00

Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для сверки данных

Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для уточнения данных. Об этом сообщил один из местных жителей. Хотя школьники совсем

E1.RU проинформировало о вакансиях в Екатеринбурге, где платят от 60 тысяч рублей
  • 19-03-2023, 18:44

E1.RU проинформировало о вакансиях в Екатеринбурге, где платят от 60 тысяч рублей

Как пишет издание E1.RU, в начале марта этого года в мэрии Екатеринбурга огласили среднюю заработную плату местных жителей — это от 72 851 рубль. У

«ПБ»: Уролог Корнилов проинформировал о самой популярной мужской жалобе
  • 20-03-2023, 20:32

«ПБ»: Уролог Корнилов проинформировал о самой популярной мужской жалобе

По статистике, мужчины в два раза реже обращаются к врачам, чем женщины. Взрослые и рассудительные люди сторонятся людей в белых халатах. При этом

«Или провокатор, или трус». Сестра Евгения Ройзмана назвала виновного в аресте ее брата
  • 20-03-2023, 10:08

«Или провокатор, или трус». Сестра Евгения Ройзмана назвала виновного в аресте ее брата

Сестра Евгения Ройзмана* (признан иноагентом) в обсуждении под одним постов на странице Юлии Крутеевой (супруги Евгения Ройзмана) в социальной сети