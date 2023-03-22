Более 60% свердловчан за последний год столкнулись с нехваткой денег на свои повседневные нужды

В региональном центре финансовой грамотности Свердловской области по заказу областного минфина провели анкетирование с целью изучить финансовое состояние свердловчан. В нем приняли участие 500 тысяч жителей области. Как оказалось, 55% участников опроса свое материальное положение считают «средним». При этом 64,7% респондентов столкнулись с нехваткой денег на повседневные нужды.

В случае нехватки средств 71% опрошенных заявили, что готовы занять определенную сумму у родственников. Еще 29% обратились бы в банк либо ломбард. Сокращать свои расходы планируют 56,1% жителей Свердловской области а, искать дополнительный заработок —только 32%. Задействовать свои накопления готовы 12%.

Лишь 47,6% участников ежемесячно откладывают средства на непредвиденные траты, но не более 10% ежемесячного дохода. Планируют бюджет на месяц 43,5% человек. Среднесрочным и долгосрочным планированием финансов занимается только 8,3% свердловчан.