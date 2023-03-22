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CNN: В ООН предрекают человечеству глобальные катастрофы из-за изменения климата

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CNN: В ООН предрекают человечеству глобальные катастрофы из-за изменения климата
В Мире
Фото из открытых источников

В новом отчете ООН говорится о климатической катастрофе, которая ожидает мир, если не будут предприняты экстренные меры. Об этом сообщило издание CNN.

Климатическая бомба замедленного действия постоянно тикает. Человечество сейчас находится на тонком льду, этот лед стремительно тает, – говорит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 

Как говорится в отчете, влияние загрязнения планеты на глобальное потепление более серьезное, чем ранее предполагалось, поэтому цивилизацию ожидают необратимые перемены. При этом климатические изменения наибольший вред принесут бедным странам, которые практически не виноваты в этом.

Отчет был подписан представителями 200 государств – членов ООН. Представят его в ходе конференции ООН по климату COP28, которая состоится в конце года в Дубае.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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