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74.RU: В военкомате Челябинской области проинформировали о главных целях вызова граждан

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74.RU: В военкомате Челябинской области проинформировали о главных целях вызова граждан
В России
Фото из открытых источников

В военкомате Челябинской области сообщили о том, что военнослужащим, находящимся в запасе, повесток не вручают, пишет 74.RU.

Ране в Сети появились слухи, что военнообязанным в нескольких регионах дают повестки и затем призывают на военные сборы. В военкомате отметили, что вызовы могут быть произведены через работодателя и сервис «Госуслуг». Но призывников никто никуда не отправляет, а лишь сверяется личная информация.

«Время, сроки, место проведения военных сборов гражданами, которые пребывают в запасе, определяются органами военного управления и доводятся до военных комиссариатов», — отметило ведомство.

Военный юрист подчеркнул, что повестка не значит, что мужчину мобилизуют. У военного уточнят личные данные. Возможно, в документах произошли какие-то изменения.

Также подчеркнем, что проведение военных сборов возможно в том случае, если ранее был опубликован соответствующий указ президента России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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