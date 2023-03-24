Песков прокомментировал поездку Путина в Мариуполь

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сделал заявление, в котором выразил отношение представителей политических властей РФ к поездке Владимира Путина в Мариуполь, в ходе которой он встретился и пообщался с жителями города.

Он отметил, что вокруг этой поездки не было сильных волнений и переживаний. Он выразил это выражением, что после визита Путина в Мариуполь никто из представителей политического руководства РФ не поседел.

Песков рассказал о том внимании, которое Путин уделяет новым регионам, которые вошли в состав РФ. Он подчеркнул, что Путин следит за теми работами, которые проводятся в новых регионах и контролирует их.

«Развитие и восстановление новых территорий – это архиважная задача, которая находится под контролем президента», – отметил он.