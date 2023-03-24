В Серове подросток сжёг венки из цветов на Вечном огне и попал в поле зрения прокуратуры

В Серове подросток сжег венки на Вечном огне. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Теперь парня ищут правоохранительные органы.

В прокуратуре Серова сообщили, что они проверяют полученную информацию. Сообщается, что некий молодой человек возрастом до 16 лет собирал памятные венки из цветов и сжигал на городском мемориале. Это было 22 марта.

«В прокуратуре организовали проверку, выясняется достоверность информации», – говорит пресс-служба ведомства.

Так, может быть возбуждено дело об осквернении символа военной славы российских воинов. Личность парня должны установить дознаватели и участковый. Затем прокуратура примет решение о необходимости дальнейшей прокурорской реакции. Родителей подростка также ждет проверка. Органы образования проверят, соблюдаются ли акты по профилактике безнадзорной жизни детей.