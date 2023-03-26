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«E1.ru»: Стала известна причина трагедии на Сортировке, где мама убила своих детей и себя

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«E1.ru»: Стала известна причина трагедии на Сортировке, где мама убила своих детей и себя
В России
Фото из открытых источников

Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела счеты с жизнью. По словам близких семьи, женщина страдала от душевной болезни и однажды пыталась уже покончить с собой.

У нее диагностирована серьезная психическая болезнь. Она по рецепту врача принимала препараты. Недавно пыталась свести счеты с жизнью, тогда ее откачали. Никто не думал, что всё так закончится, — рассказал родственник на условиях анонимности.

Напомним, трагедия произошла 25 марта вечером в частном секторе. 37-летняя Наталия одного сына утопила, а второго задушила.

После убийства детей она отправилась на ул. Техническую, где свела счеты с жизнью.

Жительница Екатеринбурга оставила записку. В это время ее супруг был на работе. Мужчина трудился электриком на железной дороге.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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