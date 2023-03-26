«E1.ru»: Стала известна причина трагедии на Сортировке, где мама убила своих детей и себя

Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела счеты с жизнью. По словам близких семьи, женщина страдала от душевной болезни и однажды пыталась уже покончить с собой.