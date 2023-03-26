Сестра сообщила правду о женщине, убившей двух своих детей и покончившей с собой в Екатеринбурге

Стали известны новые подробности жуткой трагедии, в ходе которой в Екатеринбурге женщина убила двух своих детей, а затем и себя.

О личности умершей рассказала ее сестра.

В частном секторе Екатеринбурга на Сортировке 25 марта 2023 года Наталия совершила убийство 2-х малолетних сыновей, затем свела счеты с собой. Родная сестра екатеринбурженки заверила, что ничего не предвещало беды.

"Семья у них очень хорошая. Он работает электриком на железной дороге. Она трудилась в УрГЭУ. Накануне я была у них в гостях. Наталия читала сказку детям и все было хорошо", - уверяет женщина.

По словам родственницы, о том, что сподвигло 37-летнюю сестру пойти на такой шаг, можно лишь догадываться. Муж женщины утром 25 марта отправился на работу. Убийство и самоубийство Наталья совершила в то время, пока никого не было дома.